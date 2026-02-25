Nike Sportswear Club Fleece
大童加绒长裤
¥369
Nike Sportswear Club Fleece 大童加绒长裤采用加绒针织面料，表面触感顺滑，内里柔软加绒，缔造非凡舒适的穿着感受。 弹性腰部搭配抽绳，易于穿脱，方便轻松打造理想贴合感。
- 显示颜色： 黑/黑/安全橙
- 款式： HV0393-010
产品细节
- 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。 口袋：100% 棉
- 侧边口袋设计
- 反光细节
- 可机洗
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
