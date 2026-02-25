Nike Sportswear Club Fleece
大童加绒长裤
¥369
穿上 Nike Sportswear Club Fleece 大童加绒长裤，在寒冷天气畅享舒适体验。 该长裤采用加绒针织面料，表面触感顺滑，内里柔软加绒，是冷天理想之选。
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： IO0751-010
其他细节
- 加绒针织面料表面顺滑，内里加绒，打造可轻松叠搭的温暖佳选
- 内置抽绳设计，可在运动时收紧弹性腰部
产品细节
- 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。 口袋：100% 棉
- 侧边口袋设计
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： IO0751-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
