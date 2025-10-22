 
穿上 Nike Sportswear Club Fleece 大童圆领上衣，畅享舒适暖意，无惧寒冷。该经典单品采用由内而外的柔软设计，巧搭大号标志图案，彰显经典 Nike 风格。


  • 显示颜色： 噪音绿/冲击绿
  • 款式： CV9297-350

圆领上衣，由内而外，柔软非凡

穿上 Nike Sportswear Club Fleece 大童圆领上衣，畅享舒适暖意，无惧寒冷。该经典单品采用由内而外的柔软设计，巧搭大号标志图案，彰显经典 Nike 风格。

温暖感受

加绒针织面料，非凡柔软，舒适温暖。

舒适贴合

袖口采用罗纹面料，有助稳固衣袖。

产品细节

  • 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。罗纹拼接：97% 棉/3% 氨纶。
  • 可机洗
