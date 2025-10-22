Nike Sportswear Club Fleece
大童（男孩）圆领上衣
¥269
售罄：
此配色当前无货
Nike Sportswear Club Fleece 大童（男孩）圆领上衣质感柔软，塑就柔软舒适穿着体验，适合叠搭装扮。
- 显示颜色： 蔚蓝
- 款式： CJ7862-424
轻盈叠搭
Nike Sportswear Club Fleece 大童（男孩）圆领上衣质感柔软，塑就柔软舒适穿着体验，适合叠搭装扮。
其他细节
- 起绒面料，柔软舒适
- 正面口袋有效保持双手温暖
产品细节
- 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受
- 袖口、下摆和衣领采用罗纹设计
- 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。罗纹拼接：97% 棉/3% 氨纶。
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
