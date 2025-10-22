Nike Sportswear Club Fleece
大童（男孩）长裤
¥299
售罄：
此配色当前无货
穿上 Nike Sportswear Club Fleece 大童（男孩）长裤，尽享出众舒适的穿着体验。柔软加绒针织面料巧搭正面口袋，易于储物。弹性腰部搭配抽绳，可供自行调节贴合度。
- 显示颜色： 黑/黑/白色
- 款式： CJ0170-010
Nike Sportswear Club Fleece
非凡舒适
穿上 Nike Sportswear Club Fleece 大童（男孩）长裤，尽享出众舒适的穿着体验。柔软加绒针织面料巧搭正面口袋，易于储物。弹性腰部搭配抽绳，可供自行调节贴合度。
其他细节
- 反面加绒面料，触感柔软舒适
- 正面口袋设计，提供便利的储物空间
- 弹性腰部搭配抽绳，可随身体动作伸展，缔造舒适穿着感受，可供自主打造稳固贴合效果
- 罗纹裤脚，舒适贴合
产品细节
- 修身版型，塑就出众贴合感
- 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。口袋：100% 棉
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
