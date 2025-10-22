 
穿上 Nike Sportswear Club Fleece 大童（男孩）长裤，尽享出众舒适的穿着体验。柔软加绒针织面料巧搭正面口袋，易于储物。弹性腰部搭配抽绳，可供自行调节贴合度。


  • 显示颜色： 黑/黑/白色
  • 款式： CJ0170-010

非凡舒适

穿上 Nike Sportswear Club Fleece 大童（男孩）长裤，尽享出众舒适的穿着体验。柔软加绒针织面料巧搭正面口袋，易于储物。弹性腰部搭配抽绳，可供自行调节贴合度。

其他细节

  • 反面加绒面料，触感柔软舒适
  • 正面口袋设计，提供便利的储物空间
  • 弹性腰部搭配抽绳，可随身体动作伸展，缔造舒适穿着感受，可供自主打造稳固贴合效果
  • 罗纹裤脚，舒适贴合

产品细节

  • 修身版型，塑就出众贴合感
  • 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。口袋：100% 棉
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/黑/白色
  • 款式： CJ0170-010

