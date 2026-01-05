Nike Sportswear Club Fleece
女子中腰阔腿针织长裤
34% 折让
Nike Sportswear Club Fleece 女子中腰阔腿针织长裤舒适非凡，彰显个性风采。 法式毛圈面料表面触感顺滑，内里搭配柔软非起绒毛圈。 标准版型，休闲舒适。
- 显示颜色： 沙紫
- 款式： IO0483-508
产品细节
- 弹性腰部搭配抽绳
- 插手口袋
- 100% 棉
- 可机洗
