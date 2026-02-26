Nike Sportswear Club Fleece
女子宽松薄绒开衫
22% 折让
体验 Club 系列的舒适感。Nike Sportswear Club Fleece 女子宽松薄绒开衫采用针织面料，内里轻微加绒，表面触感顺滑。宽松衣身设计，塑就舒适体验，隐藏式按扣开襟设计，尽展利落风格。
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： IF5456-010
Nike Sportswear Club Fleece
22% 折让
体验 Club 系列的舒适感。Nike Sportswear Club Fleece 女子宽松薄绒开衫采用针织面料，内里轻微加绒，表面触感顺滑。宽松衣身设计，塑就舒适体验，隐藏式按扣开襟设计，尽展利落风格。
产品细节
- 刺绣标志
- 罗纹袖口
- 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。罗纹拼接：97% 棉/3% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： IF5456-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。