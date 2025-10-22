Nike Sportswear Club Fleece
幼童长裤
¥299
售罄：
此配色当前无货
Nike Sportswear Club Fleece 幼童长裤采用柔软加绒面料，在室内活动或玩耍时，赋予孩子柔软舒适的穿着体验。
- 显示颜色： 黑/波斯紫
- 款式： DB6994-015
Nike Sportswear Club Fleece
¥299
沿袭经典
产品细节
- 侧边口袋设计
- 面布：60% 棉/40% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
