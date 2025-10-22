Nike Sportswear Club Fleece
男子加绒工装长裤
¥449
售罄：
此配色当前无货
Nike Sportswear Club Fleece 男子加绒工装长裤，在经典工装造型中注入运动魅力。采用柔软的加绒针织面料，带来温暖舒适的穿着感受。
- 显示颜色： 石灰色/石灰色/白色
- 款式： CD3130-250
柔软舒适，工装风范
柔软舒适
面料采用反面加绒处理，塑就温暖舒适的穿着体验。
安心收纳
两侧工装口袋设计，打造安全充裕的储物空间。
运动风范
裤脚的设计灵感源自出众长裤，彰显运动风范。弹性腰部搭配抽绳设计，打造可调式舒适感受。
产品细节
- 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受
- 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。侧边口袋（手背侧）：100% 棉
- 可机洗
- 特别提醒：如产品采用了加绒设计（内里经起绒工艺处理），基于该工艺的特殊性，可能存在浮毛掉落的现象，建议在初次穿着前进行清洗。如有介意，请谨慎选购。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
