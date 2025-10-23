 
深藏青/深藏青/白色
调色暗灰/亚银/白色
黑/黑/白色

Nike Sportswear Club Fleece 男子加绒工装长裤，在经典工装造型中注入运动魅力。采用柔软的加绒针织面料，带来温暖舒适的穿着感受。


  • 显示颜色： 深藏青/深藏青/白色
  • 款式： CD3130-410

柔软舒适，工装风范

Nike Sportswear Club Fleece 男子加绒工装长裤，在经典工装造型中注入运动魅力。采用柔软的加绒针织面料，带来温暖舒适的穿着感受。

柔软舒适

面料采用反面加绒处理，塑就温暖舒适的穿着体验。

安心收纳

两侧工装口袋设计，打造安全充裕的储物空间。

运动风范

裤脚的设计灵感源自出众长裤，彰显运动风范。弹性腰部搭配抽绳设计，打造可调式舒适感受。

产品细节

  • 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受
  • 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。侧边口袋（手背侧）：100% 棉
  • 可机洗
  • 特别提醒：如产品采用了加绒设计（内里经起绒工艺处理），基于该工艺的特殊性，可能存在浮毛掉落的现象，建议在初次穿着前进行清洗。如有介意，请谨慎选购。
