 
Nike Sportswear Club Fleece 男子印花套头连帽衫 - 电力橙/电力橙

Nike Sportswear Club Fleece 男子印花套头连帽衫柔软舒适，展现街头风格，为日常造型加分，是适合日常穿搭的理想衣橱单品。


  • 显示颜色： 电力橙/电力橙
  • 款式： BV2974-837

经典舒适，街头风范

Nike Sportswear Club Fleece 男子印花套头连帽衫柔软舒适，展现街头风格，为日常造型加分，是适合日常穿搭的理想衣橱单品。

其他细节

  • 风帽搭配抽绳，可调节包覆效果
  • 面料反面经过加绒处理，质感柔软，顺滑亲肤
  • 袋鼠式口袋，提供便利储物空间

产品细节

  • 下摆和袖口采用罗纹设计
  • 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。连帽里料：100% 棉
  • 可机洗
