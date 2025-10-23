Nike Sportswear Club Fleece
男子印花套头连帽衫
¥399
售罄：
此配色当前无货
Nike Sportswear Club Fleece 男子印花套头连帽衫柔软舒适，展现街头风格，为日常造型加分，是适合日常穿搭的理想衣橱单品。
- 显示颜色： 电力橙/电力橙
- 款式： BV2974-837
Nike Sportswear Club Fleece
¥399
经典舒适，街头风范
Nike Sportswear Club Fleece 男子印花套头连帽衫柔软舒适，展现街头风格，为日常造型加分，是适合日常穿搭的理想衣橱单品。
其他细节
- 风帽搭配抽绳，可调节包覆效果
- 面料反面经过加绒处理，质感柔软，顺滑亲肤
- 袋鼠式口袋，提供便利储物空间
产品细节
- 下摆和袖口采用罗纹设计
- 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。连帽里料：100% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 电力橙/电力橙
- 款式： BV2974-837
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。