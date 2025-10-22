Nike Sportswear Club Fleece
男子圆领上衣
¥449
售罄：
此配色当前无货
Nike Sportswear Club Fleece 男子圆领上衣采用匠心设计，助你保持舒适，无忧畅玩。针织面料内里采用起绒处理，柔软出众，舒适耐穿。
- 显示颜色： 黑
- 款式： DC3938-010
非凡舒适，助力畅玩
其他细节
- 内里起绒面料，柔软舒适
- 罗纹领口、袖口和下摆，穿着有型
产品细节
- 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受
- 80% 棉/20% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
