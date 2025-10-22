 
Nike Sportswear Club Fleece 男子圆领上衣 - 黑

Nike Sportswear Club Fleece

男子圆领上衣

¥449

售罄：

此配色当前无货

Nike Sportswear Club Fleece 男子圆领上衣采用匠心设计，助你保持舒适，无忧畅玩。针织面料内里采用起绒处理，柔软出众，舒适耐穿。


  • 显示颜色：
  • 款式： DC3938-010

非凡舒适，助力畅玩

Nike Sportswear Club Fleece 男子圆领上衣采用匠心设计，助你保持舒适，无忧畅玩。针织面料内里采用起绒处理，柔软出众，舒适耐穿。

其他细节

  • 内里起绒面料，柔软舒适
  • 罗纹领口、袖口和下摆，穿着有型

产品细节

  • 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受
  • 80% 棉/20% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑
  • 款式： DC3938-010

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。