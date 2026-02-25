Nike Sportswear Club Fleece 马年限定脱缰系列
新年款大童圆领加绒运动衫
42% 折让
穿上 Nike Sportswear Club Fleece 马年限定脱缰系列新年款大童圆领加绒运动衫，舒适体验立刻到位。这款运动衫易于搭配和叠穿，是你在球场、教室或周末休闲时穿着的理想单品。胸部饰有小飞马图案设计，旨在庆贺马年。
- 显示颜色： 大学红
- 款式： IQ3931-657
其他细节
轻盈针织面料表面顺滑，内里经加绒处理，质感柔软，打造可轻松叠搭的衣橱佳选
产品细节
- 面料：76% 棉/24% 聚酯纤维。罗纹拼接：98% 棉/2% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 大学红
- 款式： IQ3931-657
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
