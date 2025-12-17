Nike Sportswear Club Fleece 马年限定脱缰系列
新年款大童套头连帽衫
¥469
穿上 Nike Sportswear Club Fleece 马年限定脱缰系列新年款大童套头连帽衫，舒适体验立刻到位。这款连帽衫易于搭配和叠穿，是你在球场、教室或周末休闲时穿着的佳选单品。整版饰有小飞马图案设计，旨在庆贺马年。
- 显示颜色： 大学红
- 款式： IR0097-657
其他细节
厚实法式毛圈面料，表面触感顺滑，内里搭配柔软非起绒毛圈，缔造出众舒适效果
产品细节
- 面料/连帽里料：100% 棉
- 可机洗
