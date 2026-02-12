Nike Sportswear Club
男子 Oversize 风图案套头连帽衫
32% 折让
Nike Sportswear Club 男子 Oversize 风图案套头连帽衫采用柔软法式毛圈面料结合超宽松版型，塑就休闲舒适的日常穿着体验。
- 显示颜色： 黑
- 款式： IO2452-010
产品细节
- 风帽搭配抽绳
- 袋鼠式口袋
- 罗纹下摆和袖口
- 面料/连帽里料：100% 棉
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
