 
Nike Sportswear Club 男子 Oversize 风法式毛圈圆领运动衫 - 苔木棕色

Nike Sportswear Club

男子 Oversize 风法式毛圈圆领运动衫

30% 折让
苔木棕色
椰奶色

匠心设计，舒适非凡。Nike Sportswear Club 男子 Oversize 风法式毛圈圆领运动衫采用落肩设计，巧搭宽松衣袖和衣身。厚实法式毛圈面料（内里非起绒毛圈），缔造出众舒适效果。


产品细节

  • 罗纹下摆和袖口
  • 100% 棉
  • 可机洗
  • 显示颜色： 苔木棕色
  • 款式： IM9355-235

