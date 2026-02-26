Nike Sportswear Club
男子 Oversize 风法式毛圈圆领运动衫
Nike Sportswear Club 男子 Oversize 风法式毛圈圆领运动衫简约休闲，彰显经典风范。这款运动衫采用超宽松版型，厚实的法式毛圈面料表面触感顺滑，内里搭配非起绒毛圈，舒适非凡。下摆搭配抽绳，可供随心调整贴合度。
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： IF0748-010
产品细节
- 刺绣标志
- 80% 棉/20% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
