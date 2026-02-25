 
Nike Sportswear Club 男子 Oversize 风法式毛圈长裤 - 黑/黑/白色

Nike Sportswear Club

男子 Oversize 风法式毛圈长裤

32% 折让
黑/黑/白色
调色暗灰/浅烟灰/白色

体验 Club 系列的舒适感。Nike Sportswear Club 男子 Oversize 风法式毛圈长裤采用超宽松版型，厚实的法式毛圈面料表面触感顺滑，内里搭配非起绒毛圈，舒适非凡。裤管口处搭配松紧抽绳设计，可供自行调整贴合度。


  • 显示颜色： 黑/黑/白色
  • 款式： IF0722-010

Nike Sportswear Club

产品细节

  • 刺绣标志
  • 插手口袋
  • 背面按扣口袋，可供安全储物
  • 弹性腰部搭配抽绳
  • 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。侧边口袋（手背侧）：100% 棉。后片口袋：100% 棉
  • 可机洗
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。