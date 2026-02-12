Nike Sportswear Club
男子 Oversize 风针织运动裤
20% 折让
经典运动风格邂逅 Club 舒适体验。 Nike Sportswear Club 男子 Oversize 风针织运动裤厚实顺滑，结合超宽松版型，为臀部和大腿部位营造宽松舒适的穿着体验。
- 显示颜色： 黑曜石色/白色/白色
- 款式： HV1416-451
Nike Sportswear Club
20% 折让
经典运动风格邂逅 Club 舒适体验。 Nike Sportswear Club 男子 Oversize 风针织运动裤厚实顺滑，结合超宽松版型，为臀部和大腿部位营造宽松舒适的穿着体验。
产品细节
- 刺绣标志
- 插手口袋
- 背面拉链口袋
- 弹性腰部搭配抽绳
- 面料：62% 棉/38% 聚酯纤维。 镶嵌：100% 聚酯纤维。 口袋（手背侧）：100% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 黑曜石色/白色/白色
- 款式： HV1416-451
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。