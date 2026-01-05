 
Nike Sportswear Club Roscoe 男子全长拉链开襟夹克 - 红杉绿/白色

Nike Sportswear Club

Roscoe 男子全长拉链开襟夹克

40% 折让

Nike Sportswear Club Roscoe 男子全长拉链开襟夹克采用经典版型，延续 Nike Club 的实穿性和舒适感。不易撕裂梭织面料结合宽松剪裁，打造叠搭佳选。


  • 显示颜色： 红杉绿/白色
  • 款式： HV1140-355

Nike Sportswear Club

40% 折让

Nike Sportswear Club Roscoe 男子全长拉链开襟夹克采用经典版型，延续 Nike Club 的实穿性和舒适感。不易撕裂梭织面料结合宽松剪裁，打造叠搭佳选。

其他细节

后身融入开口细节，带来透气体验

产品细节

  • 刺绣 Nike Futura 标志
  • 插手口袋
  • 弹性下摆和袖口
  • 面料/网眼布：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 红杉绿/白色
  • 款式： HV1140-355

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。