Nike Sportswear Club
Therma-FIT 男子宽松羽绒夹克
40% 折让
Nike Sportswear Club Therma-FIT 男子宽松羽绒夹克专为抵御寒冷而打造，大身采用羽绒填充物，结合 Therma-FIT 技术，在降温天气提供舒适包覆效果。 弹性包边袖口与下摆，帮助稳固衣身。
- 显示颜色： 浆果红
- 款式： IM2081-505
Nike Sportswear Club
40% 折让
Nike Sportswear Club Therma-FIT 男子宽松羽绒夹克专为抵御寒冷而打造，大身采用羽绒填充物，结合 Therma-FIT 技术，在降温天气提供舒适包覆效果。 弹性包边袖口与下摆，帮助稳固衣身。
不惧寒冷
外层采用梭织面料，舒适耐穿。 Nike Therma-FIT 技术具备出众的保暖性能，帮助在气温较低时保持温暖。 保暖填充物质感轻盈，令你在寒冷天气中畅享温暖感受。
易搭风范
衣身采用宽松版型设计，便于叠搭。
其他细节
- 款式：羽绒夹克
- 面料：耐穿梭织面料，搭配塔夫绸里料
- 储物：拉链插手口袋
- 边缘：弹性包边袖口和下摆
- 其他特色：全长拉链开襟设计
产品细节
- 面料/里料/肩部填充物 2：100% 聚酯纤维。大身填充物/肩部填充物 1：鸭绒。绒子含量：85%。充绒量：323 克（L码）
- 可机洗
- 显示颜色： 浆果红
- 款式： IM2081-505
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。