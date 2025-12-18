 
Nike Sportswear Club Therma-FIT 男子拒水羽绒外套 - 黑/白色

Nike Sportswear Club Therma-FIT 男子拒水羽绒外套采用拒水梭织面料，结合轻盈羽绒填充物，在寒冷天气为你缔造温暖感受。 宽松版型，便于叠搭。


Nike Sportswear Club Therma-FIT 男子拒水羽绒外套采用拒水梭织面料，结合轻盈羽绒填充物，在寒冷天气为你缔造温暖感受。 宽松版型，便于叠搭。

其他细节

  • Nike Therma-FIT 技术具备出众的保暖性能，帮助在气温较低时保持温暖
  • 侧边宽敞按扣口袋设计，不仅有助双手保持温暖，还可安全收纳物品
  • 羽绒填充物，打造轻盈保暖结构
  • 保暖风帽搭配抽绳和抽绳栓扣，可供自主调节贴合度
  • 正面拉链开襟搭配挡风片，帮助提升包覆效果

产品细节

  • 刺绣 Nike Futura 标志
  • 胸部配有拉链口袋
  • 面料/里料：100% 聚酯纤维。 填充物：鸭绒。绒子含量：85%。充绒量：335 克（L码）
  • 可机洗 
