Nike Sportswear Club Therma-FIT 男子拒水羽绒夹克专为寒冷潮湿的天气而设计，采用顺滑的拒水梭织面料，搭配 Therma-FIT 保暖技术和羽绒填充物，让你保持温暖干爽。衣身采用宽松版型设计，便于叠搭。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。