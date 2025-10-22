Nike Sportswear
Coaches 男子夹克
¥799
售罄：
此配色当前无货
Nike Sportswear Coaches 男子夹克一面采用印花起绒设计，御寒温暖，焕新高性能版型。双面穿设计，一面采用梭织面料；另一面融入醒目印花图案，巧搭舒适起绒面料。
- 显示颜色： 黑/荧光黄
- 款式： CV7121-010
双面设计
Nike Sportswear Coaches 男子夹克一面采用印花起绒设计，御寒温暖，焕新高性能版型。双面穿设计，一面采用梭织面料；另一面融入醒目印花图案，巧搭舒适起绒面料。
厚实面料
一面起绒面料，在寒冷天气里为衣橱再添温暖。
专属贴合
正面按扣设计和下摆抽绳，可自由调节贴合效果。
双面设计
一面采用起绒面料，另一面采用柔滑梭织面料。一衣两穿，打造多元风范。
产品细节
- 标准版型，休闲舒适
- 插手口袋
- 面料：100% 锦纶。里料：100% 聚酯纤维。
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/荧光黄
- 款式： CV7121-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
