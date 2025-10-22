 
Nike Sportswear Coaches 男子夹克 - 黑/荧光黄

Coaches 男子夹克

售罄：

此配色当前无货

Nike Sportswear Coaches 男子夹克一面采用印花起绒设计，御寒温暖，焕新高性能版型。双面穿设计，一面采用梭织面料；另一面融入醒目印花图案，巧搭舒适起绒面料。


Nike Sportswear Coaches 男子夹克一面采用印花起绒设计，御寒温暖，焕新高性能版型。双面穿设计，一面采用梭织面料；另一面融入醒目印花图案，巧搭舒适起绒面料。

厚实面料

一面起绒面料，在寒冷天气里为衣橱再添温暖。

专属贴合

正面按扣设计和下摆抽绳，可自由调节贴合效果。

一面采用起绒面料，另一面采用柔滑梭织面料。一衣两穿，打造多元风范。

产品细节

  • 标准版型，休闲舒适
  • 插手口袋
  • 面料：100% 锦纶。里料：100% 聚酯纤维。
  • 可机洗
