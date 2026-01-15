Nike Sportswear Collection
大童全长拉链开襟连帽牛仔夹克
¥599
除了牛仔，还是牛仔。牛仔经典百搭。Nike Sportswear Collection 大童全长拉链开襟连帽牛仔夹克采用超宽松版型，结合插肩设计，助你轻松叠搭；连帽设计，有效提升包覆效果。胸前采用经典 Nike Windrunner V 字形线条设计，结合牛仔布面料，简约时尚。
- 显示颜色： 浅军械蓝/浅军械蓝/麦黄/浅军械蓝
- 款式： IF2306-436
产品细节
- 100% 棉
- 可机洗
