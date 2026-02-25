Nike Sportswear Collection
大童（女孩）长袖翻领T恤
20% 折让
Nike Sportswear Collection 大童（女孩）长袖翻领T恤采用经典翻领结合领口拉链款式，省去繁琐的小纽扣，彰显 Nike 风格；超宽松版型，便于叠穿。
- 显示颜色： 珍珠灰/神秘深海蓝/珍珠灰
- 款式： IF2311-047
产品细节
- 100% 棉
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
