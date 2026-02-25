Nike Sportswear Collection Windrunner
大童牛仔夹克
20% 折让
除了牛仔，还是牛仔。牛仔经典百搭。Nike Sportswear Collection Windrunner 大童牛仔夹克采用超宽松版型结合落肩设计，助你轻松穿着和叠搭；立领设计，可将拉链完全拉起，有效提升包覆效果。胸前采用经典 Nike Windrunner V 字形线条设计，结合牛仔布面料，简约时尚。
- 显示颜色： 浅军械蓝/浅军械蓝/麦黄/浅军械蓝
- 款式： IF2317-436
Nike Sportswear Collection Windrunner
20% 折让
除了牛仔，还是牛仔。牛仔经典百搭。Nike Sportswear Collection Windrunner 大童牛仔夹克采用超宽松版型结合落肩设计，助你轻松穿着和叠搭；立领设计，可将拉链完全拉起，有效提升包覆效果。胸前采用经典 Nike Windrunner V 字形线条设计，结合牛仔布面料，简约时尚。
产品细节
- 面料：100% 棉。口袋：87% 聚酯纤维/13% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 浅军械蓝/浅军械蓝/麦黄/浅军械蓝
- 款式： IF2317-436
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。