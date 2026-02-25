 
Nike Sportswear Collection Windrunner 大童牛仔夹克 - 浅军械蓝/浅军械蓝/麦黄/浅军械蓝

Nike Sportswear Collection Windrunner

大童牛仔夹克

20% 折让
浅军械蓝/浅军械蓝/麦黄/浅军械蓝
神秘深海蓝/神秘深海蓝/爱琴海风暴蓝/海岸蓝

除了牛仔，还是牛仔。牛仔经典百搭。Nike Sportswear Collection Windrunner 大童牛仔夹克采用超宽松版型结合落肩设计，助你轻松穿着和叠搭；立领设计，可将拉链完全拉起，有效提升包覆效果。胸前采用经典 Nike Windrunner V 字形线条设计，结合牛仔布面料，简约时尚。


  • 显示颜色： 浅军械蓝/浅军械蓝/麦黄/浅军械蓝
  • 款式： IF2317-436

产品细节

产品细节

  • 面料：100% 棉。口袋：87% 聚酯纤维/13% 棉
  • 可机洗
  • 显示颜色： 浅军械蓝/浅军械蓝/麦黄/浅军械蓝
  • 款式： IF2317-436

