Nike Sportswear Commute
双肩包
23% 折让
Nike Sportswear Commute 双肩包是当代通勤的上佳之选。背面加垫隔层，帮助安全有序地存放笔记本电脑。正面拉链口袋，便于快速存取小物件；一侧配有可扩展式拉链口袋，可轻松收纳大多数大号水壶。
- 显示颜色： 沙漠卡其/沙漠卡其/帆白
- 款式： FZ6128-253
Nike Sportswear Commute
23% 折让
Nike Sportswear Commute 双肩包是当代通勤的上佳之选。背面加垫隔层，帮助安全有序地存放笔记本电脑。正面拉链口袋，便于快速存取小物件；一侧配有可扩展式拉链口袋，可轻松收纳大多数大号水壶。
其他细节
- 背面拉链隔层可供收纳 15 英寸的笔记本电脑
- 加垫背面拼接和可调节肩带设计，提升舒适度
- 外侧拉链口袋，方便快速存取小号基本装备
- 可拆卸小挂包，便于有序收纳小物件
产品细节
- 尺寸：49 x 31 x 13 厘米
- 容积：约 20 升
- 重量：约 621 克
- 面料/里料：织物
- 不可机洗
- 显示颜色： 沙漠卡其/沙漠卡其/帆白
- 款式： FZ6128-253
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。