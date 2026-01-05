 
Nike Sportswear Commute 托特包 - 土绿/土绿/温和灰绿

Nike Sportswear Commute

托特包

24% 折让

Nike Sportswear Commute 托特包兼具时尚风范与出众实用性，是当代通勤的上佳之选。双拉链主袋设计，提供充裕收纳空间；笔记本电脑拉链隔层，可帮助你安全整齐地收纳电子产品。正面拉链口袋，便于快速存取小物件；一侧配有可扩展式拉链口袋，可轻松收纳大多数大号水壶。


  • 显示颜色： 土绿/土绿/温和灰绿
  • 款式： FZ6130-364

Nike Sportswear Commute

其他细节

  • 可拆卸肩带巧搭大号提手，助你轻松调整出行携背方式
  • 可拆卸小挂包，便于有序收纳小物件
  • 拉链隔层可容纳 15 英寸的笔记本电脑

产品细节

  • 尺寸：41 x 30 x 16 厘米
  • 面料/里料：织物
  • 不可机洗
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。