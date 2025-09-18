Nike Sportswear Commute
胸包
¥449
Nike Sportswear Commute 胸包是当代通勤的上佳之选。主袋内设平板电脑保护套，帮助安全有序地收纳电子装备。正面拉链口袋，便于快速存取小物件；背面设有联通式拉链口袋，提供额外储物空间。
- 显示颜色： 黑/黑/煤黑
- 款式： FZ6132-011
其他细节
- 可转换肩带，可将胸包挎在左肩或右肩
- 加垫后拼接和肩带设计，提升舒适感
- 顶部提环设计，便于挂放和拿取
- 可拆卸小挂包，有序收纳小物件
产品细节
- 主袋采用双向拉链
- 尺寸：39 x 23 x 8 厘米
- 面料/里料：织物
- 不可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
