 
Nike Sportswear Commute 胸包 - 黑/黑/煤黑

Nike Sportswear Commute

胸包

¥449
此产品不参加网站促销活动和折扣优惠活动。

Nike Sportswear Commute 胸包是当代通勤的上佳之选。主袋内设平板电脑保护套，帮助安全有序地收纳电子装备。正面拉链口袋，便于快速存取小物件；背面设有联通式拉链口袋，提供额外储物空间。


  • 显示颜色： 黑/黑/煤黑
  • 款式： FZ6132-011

其他细节

  • 可转换肩带，可将胸包挎在左肩或右肩
  • 加垫后拼接和肩带设计，提升舒适感
  • 顶部提环设计，便于挂放和拿取
  • 可拆卸小挂包，有序收纳小物件

产品细节

  • 主袋采用双向拉链
  • 尺寸：39 x 23 x 8 厘米
  • 面料/里料：织物  
  • 不可机洗
