 
Nike Sportswear Commute 胸包 - 黑/黑/煤黑

Nike Sportswear Commute

胸包

32% 折让

Nike Sportswear Commute 胸包是当代通勤的上佳之选，可轻松收纳日常小物件。 正面拉链口袋，便于存放随身物品。 双拉链主袋内置插袋，可有序收纳重要物件，方便随时取用。


  • 显示颜色： 黑/黑/煤黑
  • 款式： FZ6133-011

其他细节

  • 可调节肩带设计，轻松切换左右肩
  • 背面加垫设计，缔造舒适携背体验

产品细节

  • 尺寸：20 x 13 x 6 厘米
  • 面料/里料：织物  
  • 不可机洗
