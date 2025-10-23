Nike Sportswear Down Fill
女子双面穿马甲
¥899
售罄：
此配色当前无货
Nike Sportswear Down Fill 女子双面穿马甲采用羽绒填充物结合立领设计，塑就轻盈保暖感受和出众包覆体验。正面巧搭 V 字形设计线条，彰显经典运动气息。
- 显示颜色： 淡象牙白/空间蓝/空间蓝
- 款式： 939443-110
轻盈保暖，轻松叠搭
Nike Sportswear Down Fill 女子双面穿马甲采用羽绒填充物结合立领设计，塑就轻盈保暖感受和出众包覆体验。正面巧搭 V 字形设计线条，彰显经典运动气息。
其他细节
- 550 鸭绒填充物，增强保暖效果且可减轻滞重感
- 全长拉链开襟设计，易于穿脱
- 双面穿设计，打造多变造型
产品细节
- 侧边口袋设计
- 外层面料/内层面料：100% 聚酯纤维。填充物：75% 鸭绒。
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
