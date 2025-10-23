 
Nike Sportswear Down Fill 女子双面穿马甲 - 淡象牙白/空间蓝/空间蓝

Nike Sportswear Down Fill

女子双面穿马甲

¥899

售罄：

此配色当前无货

Nike Sportswear Down Fill 女子双面穿马甲采用羽绒填充物结合立领设计，塑就轻盈保暖感受和出众包覆体验。正面巧搭 V 字形设计线条，彰显经典运动气息。


  • 显示颜色： 淡象牙白/空间蓝/空间蓝
  • 款式： 939443-110

轻盈保暖，轻松叠搭

Nike Sportswear Down Fill 女子双面穿马甲采用羽绒填充物结合立领设计，塑就轻盈保暖感受和出众包覆体验。正面巧搭 V 字形设计线条，彰显经典运动气息。

其他细节

  • 550 鸭绒填充物，增强保暖效果且可减轻滞重感
  • 全长拉链开襟设计，易于穿脱
  • 双面穿设计，打造多变造型

产品细节

  • 侧边口袋设计
  • 外层面料/内层面料：100% 聚酯纤维。填充物：75% 鸭绒。
  • 可机洗
  • 显示颜色： 淡象牙白/空间蓝/空间蓝
  • 款式： 939443-110

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。