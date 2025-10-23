Nike Sportswear Down-Fill
男子马甲
¥999
售罄：
此配色当前无货
Nike Sportswear Down-Fill 男子马甲采用保暖设计，有效锁住热量，减轻滞重感。大号拉链暖手口袋设计，可安全收纳手机和钥匙，同时帮助双手保持温暖。
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： CU3920-010
柔软轻盈，温暖体验
Nike Sportswear Down-Fill 男子马甲采用保暖设计，有效锁住热量，减轻滞重感。大号拉链暖手口袋设计，可安全收纳手机和钥匙，同时帮助双手保持温暖。
羽绒填充，御寒保暖
蓬松羽绒填充物质感轻盈且便于收纳，带来出色保暖效果，同时减轻滞重感。
缝制细节
刺绣“Swoosh”细节点亮整体造型；搭配夹层，有助稳固羽绒填充物。
产品细节
- 标准版型，休闲舒适
- 拉链插手口袋
- 面料/里料：100% 聚酯纤维。填充物：75% 鸭绒。镶嵌填充物：100% 聚酯纤维。
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
