 
Nike Sportswear Down-Fill 男子马甲 - 黑/白色

Nike Sportswear Down-Fill

男子马甲

¥999

售罄：

此配色当前无货

Nike Sportswear Down-Fill 男子马甲采用保暖设计，有效锁住热量，减轻滞重感。大号拉链暖手口袋设计，可安全收纳手机和钥匙，同时帮助双手保持温暖。


  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： CU3920-010

柔软轻盈，温暖体验

Nike Sportswear Down-Fill 男子马甲采用保暖设计，有效锁住热量，减轻滞重感。大号拉链暖手口袋设计，可安全收纳手机和钥匙,同时帮助双手保持温暖。

羽绒填充，御寒保暖

蓬松羽绒填充物质感轻盈且便于收纳，带来出色保暖效果，同时减轻滞重感。

缝制细节

刺绣“Swoosh”细节点亮整体造型；搭配夹层，有助稳固羽绒填充物。

产品细节

  • 标准版型，休闲舒适
  • 拉链插手口袋
  • 面料/里料：100% 聚酯纤维。填充物：75% 鸭绒。镶嵌填充物：100% 聚酯纤维。
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： CU3920-010

