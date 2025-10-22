 
Nike Sportswear Down-Fill Windrunner 男子夹克采用厚实羽绒，为你的冬日衣橱平添一分温暖格调。轻盈拉链开襟设计结合 Nike Shield 技术，为你在严寒中缔造出众保暖感受。胸部饰有低调 V 字形设计，灵感源自元年款 Windrunner。


保暖 Windrunner，冷天必备

Nike Sportswear Down-Fill Windrunner 男子夹克采用厚实羽绒，为你的冬日衣橱平添一分温暖格调。轻盈拉链开襟设计结合 Nike Shield 技术，为你在严寒中缔造出众保暖感受。胸部饰有低调 V 字形设计，灵感源自元年款 Windrunner。

羽绒填充，保暖出众

轻盈羽绒填充有效提升保暖效果，锁住身体热量。

出色防护

Nike Shield 面料，帮助应对多种因素，在不良天气中亦可尽情运动。

Windrunner 出众设计

胸前饰有凸起贴片，衣襟巧搭 V 字形设计，旨在致敬 Windrunner 元年款版型。

其他细节

  • 袖口和下摆采用包边设计，彰显优质利落设计风格
  • 拉链挡片有效保护侧边口袋，便于安全干爽地收纳基本物品

产品细节

  • 标准版型，休闲舒适
  • 显示颜色： 白色/暗烟灰/暗烟灰/黑
  • 款式： CU4405-100

