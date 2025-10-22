Nike Sportswear Down-Fill Windrunner
男子夹克
¥1,299
售罄：
此配色当前无货
Nike Sportswear Down-Fill Windrunner 男子夹克采用厚实羽绒，为你的冬日衣橱平添一分温暖格调。轻盈拉链开襟设计结合 Nike Shield 技术，为你在严寒中缔造出众保暖感受。胸部饰有低调 V 字形设计，灵感源自元年款 Windrunner。
- 显示颜色： 白色/暗烟灰/暗烟灰/黑
- 款式： CU4405-100
Nike Sportswear Down-Fill Windrunner
¥1,299
保暖 Windrunner，冷天必备
羽绒填充，保暖出众
轻盈羽绒填充有效提升保暖效果，锁住身体热量。
出色防护
Nike Shield 面料，帮助应对多种因素，在不良天气中亦可尽情运动。
Windrunner 出众设计
胸前饰有凸起贴片，衣襟巧搭 V 字形设计，旨在致敬 Windrunner 元年款版型。
其他细节
- 袖口和下摆采用包边设计，彰显优质利落设计风格
- 拉链挡片有效保护侧边口袋，便于安全干爽地收纳基本物品
产品细节
- 标准版型，休闲舒适
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
