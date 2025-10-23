Nike Sportswear Down-Fill Windrunner
男子运动夹克
¥1,099
售罄：
此配色当前无货
Nike Sportswear Down-Fill Windrunner 男子运动夹克采用羽绒填充，保暖出众，并以 Nike Bomber 和 Windrunner 这两种经典风格为灵感，塑就时尚街头风范。V 字形设计线条，再现 Windrunner 风格，塑就夹克的出众外观。
- 显示颜色： 黑/黑/黑/黑
- 款式： CU4403-010
羽绒填充夹克
羽绒填充夹克
羽绒填充，御寒保暖
采用羽绒填充物，增强保暖性并减轻滞重感，轻盈结构有效锁住热量。
出众版型，舒适贴合
正面拉链设计，下摆、袖口和衣领采用罗纹细节，提升夹克外观。
安全收纳
插手口袋配有拉链挡片，方便安全收纳钥匙、钱包和手机。
产品细节
- 标准版型，休闲舒适
- 面料/里料：100% 聚酯纤维。填充物：75% 鸭绒。镶嵌填充物：100% 聚酯纤维。
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
