 
Nike Sportswear Dri-FIT 男子短袖上衣 - 星紫

Nike Sportswear Dri-FIT

男子短袖上衣

¥549

售罄：

此配色当前无货

Nike Sportswear Dri-FIT 男子短袖上衣是你的理想佳选，无论是外出办事还是休闲穿着，皆可缔造舒适感受。搭载导湿速干技术，助你保持干爽。


  • 显示颜色： 星紫
  • 款式： DM7925-589

干爽体验

Nike Sportswear Dri-FIT 男子短袖上衣是你的理想佳选，无论是外出办事还是休闲穿着，皆可缔造舒适感受。搭载导湿速干技术，助你保持干爽。

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
  • 梭织面料质感柔软，随行而动

产品细节

  • 宽松版型，缔造宽大舒适感受
  • 面料：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
