Nike Sportswear Dri-FIT
男子短袖上衣
¥549
售罄：
此配色当前无货
Nike Sportswear Dri-FIT 男子短袖上衣是你的理想佳选，无论是外出办事还是休闲穿着，皆可缔造舒适感受。搭载导湿速干技术，助你保持干爽。
- 显示颜色： 星紫
- 款式： DM7925-589
干爽体验
Nike Sportswear Dri-FIT 男子短袖上衣是你的理想佳选，无论是外出办事还是休闲穿着，皆可缔造舒适感受。搭载导湿速干技术，助你保持干爽。
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 梭织面料质感柔软，随行而动
产品细节
- 宽松版型，缔造宽大舒适感受
- 面料：100% 聚酯纤维
- 可机洗
