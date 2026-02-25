Nike Sportswear
Dri-FIT 男子速干摇粒绒半长拉链开襟上衣
¥999
想去户外投篮吗？Nike Sportswear Dri-FIT 男子速干摇粒绒半长拉链开襟上衣采用柔软摇粒绒面料，结合 Nike Dri-FIT 技术，舒适非凡，非常适合在气温下降时来一场活力满满的户外篮球训练。
- 显示颜色： 仙人掌绿/淡象牙白
- 款式： HV3542-345
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽、舒适和专注
- 柔软厚实摇粒绒面料，缔造温暖舒适的穿着体验
产品细节
- 网眼布里料
- 半长拉链开襟设计
- 拉链口袋
- 刺绣耐克勾勾标志
- 面料/里料：100% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
