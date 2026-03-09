 
Nike Sportswear Dri-FIT 男子速干摇粒绒半长拉链开襟上衣 - 仙人掌绿/淡象牙白

Nike Sportswear

Dri-FIT 男子速干摇粒绒半长拉链开襟上衣

34% 折让

想去户外投篮吗？Nike Sportswear Dri-FIT 男子速干摇粒绒半长拉链开襟上衣采用柔软摇粒绒面料，结合 Nike Dri-FIT 技术，舒适非凡，非常适合在气温下降时来一场活力满满的户外篮球训练。


  • 显示颜色： 仙人掌绿/淡象牙白
  • 款式： HV3542-345

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽、舒适和专注
  • 柔软厚实摇粒绒面料，缔造温暖舒适的穿着体验

产品细节

  • 网眼布里料
  • 半长拉链开襟设计
  • 拉链口袋
  • 刺绣耐克勾勾标志
  • 面料/里料：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
