 
Nike Sportswear Dri-FIT Tech Pack 女子长裤 - 黑/黑

Nike Sportswear Dri-FIT Tech Pack

女子长裤

¥899

售罄：

此配色当前无货

穿上 Nike Sportswear Dri-FIT Tech Pack 女子长裤，不惧寒冷气候，出众性能，助力不同探险体验。该厚实面料含有再生聚酯纤维，略带弹性，助你在日常活动中畅动自如。此外，针裥接缝设计，既可胜任职场，亦可轻松应对户外活动。


  • 显示颜色： 黑/黑
  • 款式： DJ6944-010

Nike Sportswear Dri-FIT Tech Pack

¥899

舒适御寒

穿上 Nike Sportswear Dri-FIT Tech Pack 女子长裤，不惧寒冷气候，出众性能，助力不同探险体验。该厚实面料含有再生聚酯纤维，略带弹性，助你在日常活动中畅动自如。此外，针裥接缝设计，既可胜任职场，亦可轻松应对户外活动。

干爽舒适

Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。

口袋细节

正面左侧配有包边拉链口袋，方便存放小物品。贴边插手口袋方便快速收纳钥匙、卡片和手机。

其他细节

针裥接缝设计，塑就出众外观

产品细节

  • 面料：68% 聚酯纤维/32% 氨纶。口袋：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/黑
  • 款式： DJ6944-010

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。