Nike Sportswear Dri-FIT Tech Pack
女子长裤
¥899
售罄：
此配色当前无货
穿上 Nike Sportswear Dri-FIT Tech Pack 女子长裤，不惧寒冷气候，出众性能，助力不同探险体验。该厚实面料含有再生聚酯纤维，略带弹性，助你在日常活动中畅动自如。此外，针裥接缝设计，既可胜任职场，亦可轻松应对户外活动。
- 显示颜色： 黑/黑
- 款式： DJ6944-010
Nike Sportswear Dri-FIT Tech Pack
¥899
舒适御寒
穿上 Nike Sportswear Dri-FIT Tech Pack 女子长裤，不惧寒冷气候，出众性能，助力不同探险体验。该厚实面料含有再生聚酯纤维，略带弹性，助你在日常活动中畅动自如。此外，针裥接缝设计，既可胜任职场，亦可轻松应对户外活动。
干爽舒适
Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。
口袋细节
正面左侧配有包边拉链口袋，方便存放小物品。贴边插手口袋方便快速收纳钥匙、卡片和手机。
其他细节
针裥接缝设计，塑就出众外观
产品细节
- 面料：68% 聚酯纤维/32% 氨纶。口袋：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/黑
- 款式： DJ6944-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。