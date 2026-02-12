Nike Sportswear Essential
大童（女孩）长袖T恤
26% 折让
Nike Sportswear Essential 大童（女孩）长袖T恤，成就日常穿搭佳选。该长袖T恤采用柔软针织棉料结合落肩设计和宽松版型，长度适中且不松垮，提供你所需的活动空间。
- 显示颜色： 白色
- 款式： FZ5535-100
产品细节
- 100% 棉
- 刺绣耐克勾勾标志
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
