Nike Sportswear Essential 女子加绒圆领上衣采用柔软厚实的加绒面料，结合短款设计和简约风格，塑就日常休闲外观。


  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： CK0169-010

经典舒适，出色风范

Nike Sportswear Essential 女子加绒圆领上衣采用柔软厚实的加绒面料，结合短款设计和简约风格，塑就日常休闲外观。

温暖舒适

厚实针织面料反面经过加绒处理，带来出众柔软舒适的穿着体验。

宽松风格

落肩设计营造宽松舒适的穿着体验。

版型升级

短款设计，时尚舒适。

产品细节

  • 宽松版型
  • 罗纹袖口和下摆
  • 左侧胸部饰以刺绣 Swoosh 细节
  • 80% 棉/20% 聚酯纤维
  • 可机洗
