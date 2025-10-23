Nike Sportswear Essential
女子加绒圆领上衣
¥449
售罄：
此配色当前无货
Nike Sportswear Essential 女子加绒圆领上衣采用柔软厚实的加绒面料，结合短款设计和简约风格，塑就日常休闲外观。
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： CK0169-010
经典舒适，出色风范
温暖舒适
厚实针织面料反面经过加绒处理，带来出众柔软舒适的穿着体验。
宽松风格
落肩设计营造宽松舒适的穿着体验。
版型升级
短款设计，时尚舒适。
产品细节
- 宽松版型
- 罗纹袖口和下摆
- 左侧胸部饰以刺绣 Swoosh 细节
- 80% 棉/20% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
