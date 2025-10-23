Nike Sportswear Essential
女子加绒长裤
42% 折让
穿上 Nike Sportswear Essential 女子加绒长裤，尽情放松。采用加绒针织面料制成，结合宽松版型与正面别致的针裥元素，为你提供温暖包覆。
- 显示颜色： 帆白/黑
- 款式： BV4090-133
宽松设计，时尚格调
柔软宽松
加绒针织面料结合宽松版型，带来柔软舒适感受，助你自在畅动。
舒适贴合，应你所需
弹性腰部，舒适贴合；弹性裤管口设计，秀出潮鞋风采。
时尚细节
正面裤腿搭配针裥元素，塑就迷人外观，与左侧裤腿的 Swoosh 刺绣标志呼应。
产品细节
- 侧边口袋
- 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。口袋：100% 棉
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
