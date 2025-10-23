Nike Sportswear Essential
女子梭织夹克
¥899
售罄：
此配色当前无货
Nike Sportswear Essential 女子梭织夹克具备实用性，结合短款设计和超宽松版型，便于叠搭。胸部贴袋设计，便于取用随身物品，可调式袖口定制专属贴合感。起皱梭织面料结构，塑就简洁利落的外观和质感，可与挚爱的紧身裤和紧身短裙恰到好处地搭配。
- 显示颜色： 月亮丰收黄/白色
- 款式： DM6244-851
口袋细节
正面贴袋设计，为小物件提供安全的收纳空间。
梭织面料
轻盈梭织面料具有柔软质感，塑就利落外观和舒适感受。
产品细节
- 超宽松版型，缔造宽大舒适感受
- 面料：100% 锦纶。里料：100% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
