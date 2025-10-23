 
Nike Sportswear Essential 女子梭织夹克 - 月亮丰收黄/白色

Nike Sportswear Essential

女子梭织夹克

¥899

售罄：

此配色当前无货

Nike Sportswear Essential 女子梭织夹克具备实用性，结合短款设计和超宽松版型，便于叠搭。胸部贴袋设计，便于取用随身物品，可调式袖口定制专属贴合感。起皱梭织面料结构，塑就简洁利落的外观和质感，可与挚爱的紧身裤和紧身短裙恰到好处地搭配。


  • 显示颜色： 月亮丰收黄/白色
  • 款式： DM6244-851

口袋细节

正面贴袋设计，为小物件提供安全的收纳空间。

梭织面料

轻盈梭织面料具有柔软质感，塑就利落外观和舒适感受。

产品细节

  • 超宽松版型，缔造宽大舒适感受
  • 面料：100% 锦纶。里料：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
