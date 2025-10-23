Nike Sportswear Essential 女子梭织夹克具备实用性，结合短款设计和超宽松版型，便于叠搭。胸部贴袋设计，便于取用随身物品，可调式袖口定制专属贴合感。起皱梭织面料结构，塑就简洁利落的外观和质感，可与挚爱的紧身裤和紧身短裙恰到好处地搭配。

