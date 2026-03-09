Nike Sportswear Essential
女子梭织短裤
¥349
Nike Sportswear Essential 女子梭织短裤采用宽松版型，兼具运动外观和休闲风范，助你专注应对日常挑战。
- 显示颜色： 白色
- 款式： HM4633-100
其他细节
- 臀部和大腿部位采用宽松剪裁，塑就休闲风范和舒适包覆效果
- 轻盈起皱梭织面料搭配网眼布里料，柔软清爽
产品细节
- 面料：100% 锦纶。网眼布：100% 聚酯纤维
- 可机洗
