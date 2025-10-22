Nike Sportswear Essential
女子短袖上衣
¥349
售罄：
此配色当前无货
Nike Sportswear Essential 女子短袖上衣焕新演绎经典T恤系列设计。采用柔软针织棉料，胸前饰有色彩明亮的图案，塑就经典 Nike 风范。
- 显示颜色： 狂喜深红
- 款式： DJ5377-641
产品细节
- 宽松版型，休闲舒适
- 面料：100% 棉
- 可机洗
