 
Nike Sportswear Essential 女子短袖上衣 - 冲击紫/黑

Nike Sportswear Essential

女子短袖上衣

¥349

售罄：

此配色当前无货

Nike Sportswear Essential 女子短袖上衣采用柔软的优质棉料，匠心结合 Nike 超宽松版型剪裁。这款厚实棉质针织上衣饰有简约 Swoosh 标志，塑就出众外观。


  • 显示颜色： 冲击紫/黑
  • 款式： DC5427-591

优质面料，宽大设计

厚实面料

厚实棉质针织面料垂坠挺括,打造优质外观和质感。

Nike 宽大上衣

采用超宽松版型,结合落肩设计,外观休闲却不松垮。

简约 Swoosh 标志

胸部饰有刺绣 Swoosh,彰显你对品牌的热爱。

厚实面料

厚实棉质针织面料垂坠挺括，打造优质外观和质感。

Nike 宽大上衣

采用超宽松版型，结合落肩设计，外观休闲却不松垮。

简约 Swoosh 标志

胸部饰有刺绣 Swoosh，彰显你对品牌的热爱。

产品细节

  • 超宽松版型，营造宽松舒适感受
  • 100% 棉
  • 可机洗
  • 显示颜色： 冲击紫/黑
  • 款式： DC5427-591

