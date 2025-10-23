Nike Sportswear Essential
女子短袖上衣
¥349
售罄：
此配色当前无货
Nike Sportswear Essential 女子短袖上衣采用柔软的优质棉料，匠心结合 Nike 超宽松版型剪裁。这款厚实棉质针织上衣饰有简约 Swoosh 标志，塑就出众外观。
- 显示颜色： 冲击紫/黑
- 款式： DC5427-591
Nike Sportswear Essential
¥349
优质面料，宽大设计
Nike Sportswear Essential 女子短袖上衣采用柔软的优质棉料，匠心结合 Nike 超宽松版型剪裁。这款厚实棉质针织上衣饰有简约 Swoosh 标志，塑就出众外观。
厚实面料
厚实棉质针织面料垂坠挺括，打造优质外观和质感。
Nike 宽大上衣
采用超宽松版型，结合落肩设计，外观休闲却不松垮。
简约 Swoosh 标志
胸部饰有刺绣 Swoosh，彰显你对品牌的热爱。
产品细节
- 超宽松版型，营造宽松舒适感受
- 100% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 冲击紫/黑
- 款式： DC5427-591
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。