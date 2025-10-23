 
Nike Sportswear Essential 女子短袖T恤 - 落日红

Nike Sportswear Essential

女子短袖T恤

¥349

售罄：

此配色当前无货

Nike Sportswear Essential 女子短袖T恤焕新演绎经典T恤系列设计。采用出众棉质针织面料，结合独特水洗设计，带来柔软舒适的穿着体验。


  • 显示颜色： 落日红
  • 款式： DJ8515-601

Nike Sportswear Essential

¥349

Nike Sportswear Essential 女子短袖T恤焕新演绎经典T恤系列设计。采用出众棉质针织面料，结合独特水洗设计，带来柔软舒适的穿着体验。

其他细节

  • 柔软针织棉料，自然垂坠，营造充裕活动空间
  • 独特水洗设计，舒适非凡，彰显复古风范

产品细节

  • 宽松版型，缔造宽大舒适感受
  • 面料：100% 棉
  • 可机洗
  • 显示颜色： 落日红
  • 款式： DJ8515-601

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。