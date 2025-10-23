Nike Sportswear Essential
女子短袖T恤
¥349
售罄：
此配色当前无货
Nike Sportswear Essential 女子短袖T恤焕新演绎经典T恤系列设计。采用出众棉质针织面料，结合独特水洗设计，带来柔软舒适的穿着体验。
- 显示颜色： 落日红
- 款式： DJ8515-601
Nike Sportswear Essential
¥349
Nike Sportswear Essential 女子短袖T恤焕新演绎经典T恤系列设计。采用出众棉质针织面料，结合独特水洗设计，带来柔软舒适的穿着体验。
其他细节
- 柔软针织棉料，自然垂坠，营造充裕活动空间
- 独特水洗设计，舒适非凡，彰显复古风范
产品细节
- 宽松版型，缔造宽大舒适感受
- 面料：100% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 落日红
- 款式： DJ8515-601
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。