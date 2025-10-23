Nike Sportswear Essential
女子背心
¥259
售罄：
此配色当前无货
Nike Sportswear Essential 女子背心采用混纺面料，柔软舒适，弹性十足，紧身时尚。高领口设计和罗纹细节，打造舒适运动风范，是温暖天气穿着的理想之选。
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： CZ9815-010
时尚单品
优质混纺面料
轻盈面料，顺滑柔软，弹力十足。
暖天佳选
紧身版型搭配高领口设计和罗纹细节，打造时尚舒适的叠搭造型。
刺绣 Swoosh 标志
胸部饰有小号 Swoosh 刺绣设计，为整体外观增添纹理质感。
产品细节
- 紧身版型，出众贴身
- 60% 棉/20% 粘纤/20% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
