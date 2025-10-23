 
Nike Sportswear Essential 女子连衣裙 - 梦幻威尼斯/梦中威尼斯/黑

女子连衣裙

梦幻威尼斯/梦中威尼斯/黑
奶白 II/白色

售罄：

此配色当前无货

Nike Sportswear Essential 女子连衣裙采用焕新时尚设计，打造仿若挚爱T恤般的穿着体验：宽松版型舒适非凡，缔造理想叠搭单品。


  • 款式： CJ2243-511

挚爱连衣裙，华丽变身

Nike Sportswear Essential 女子连衣裙采用焕新时尚设计，打造仿若挚爱T恤般的穿着体验：宽松版型舒适非凡，缔造理想叠搭单品。

柔软棉料

棉质针织面料，柔软舒适。

休闲舒适

落肩设计，打造休闲造型和舒适穿着体验。

产品细节

  • 宽松版型，缔造宽大舒适感受
  • 100% 棉
  • 可机洗
