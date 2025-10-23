Nike Sportswear Essential
女子连衣裙
¥349
售罄：
此配色当前无货
Nike Sportswear Essential 女子连衣裙采用焕新时尚设计，打造仿若挚爱T恤般的穿着体验：宽松版型舒适非凡，缔造理想叠搭单品。
- 显示颜色： 梦幻威尼斯/梦中威尼斯/黑
- 款式： CJ2243-511
Nike Sportswear Essential
¥349
挚爱连衣裙，华丽变身
柔软棉料
棉质针织面料，柔软舒适。
休闲舒适
落肩设计，打造休闲造型和舒适穿着体验。
产品细节
- 宽松版型，缔造宽大舒适感受
- 100% 棉
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
