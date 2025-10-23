Nike Sportswear Essential
女子连衣裙
¥349
售罄：
此配色当前无货
Nike Sportswear Essential 女子连衣裙采用焕新时尚设计，打造非凡舒适的穿着体验。这款衣橱佳选单品饰有复古风格品牌标志，塑就经典风范；宽松版型舒适非凡，缔造理想叠搭单品。
- 显示颜色： 专业绿/白色
- 款式： DX6312-397
其他细节
- 棉质针织面料，柔软舒适
- 轻微落肩搭配宽松版型，营造舒适自信的穿着体验
产品细节
- 100% 棉
- 可机洗
