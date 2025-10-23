 
Nike Sportswear Essential 女子连衣裙 - 专业绿/白色

Nike Sportswear Essential

女子连衣裙

¥349

售罄：

此配色当前无货

Nike Sportswear Essential 女子连衣裙采用焕新时尚设计，打造非凡舒适的穿着体验。这款衣橱佳选单品饰有复古风格品牌标志，塑就经典风范；宽松版型舒适非凡，缔造理想叠搭单品。


  • 显示颜色： 专业绿/白色
  • 款式： DX6312-397

其他细节

  • 棉质针织面料，柔软舒适
  • 轻微落肩搭配宽松版型，营造舒适自信的穿着体验

产品细节

  • 100% 棉
  • 可机洗
